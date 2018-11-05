США освободили Южную Корею от действия антииранских санкций
Соединенные Штаты приняли решение не распространять антииранские санкции на Южную Корею. Об этом сообщает Reuters.
Согласно имеющейся информации, Сеул просил Вашингтон проявить в этом вопросе «максимальную гибкость».
«Нефтепродукты являются ключевыми для нашей экономики», — заявили в Южной Корее.
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По словам представителя властей Республики Корея, санкции против Ирана создадут серьезные проблемы для южнокорейской экономики.
Ранее иранский президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США.