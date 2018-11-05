Медведев: протекционизм стал реальностью мировой экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данную ситуацию «нельзя закрывать глаза».

Он также добавил, что в настоящее время необходимо найти новые источники роста мировой экономики.

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Медведев подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции.

Ранее сообщалось, что Медведев прибыл в Китай с трехдневным визитом.