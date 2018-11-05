Совет директоров «Русала» намерен перерегистрировать компанию в России

Совет директоров «Русала» принял решение снять компанию с регистрации в Джерси (в составе архипелага Нормандских островов). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

По данным агентства, «Русал» намерен перерегистрировать компанию в России.

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Как отмечается, в России «Русал» будет перерегистрирован в качестве международной компании.

Ранее СМИ сообщили, что «Русал» может начать сокращение производства из-за санкций США.