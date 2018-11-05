Россия и КНР обсуждают создание системы расчетов в нацвалютах

Первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва и Пекин обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, двум странам необходимы новые механизмы проведения взаиморасчетов между хозяйствующими субъектами из-за санкций США.

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Он также добавил, что переход к расчетам в национальных валютах позволит существенно снизить санкционные риски.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российская сторона старается максимально активно использовать местные валюты в торговле с Индией.