В Германии рассказали об убытках от антироссийских санкций

Немецкой экономике придется «долго бороться» с последствиями санкций против России. Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Отмечается, что Россия остается одним из крупнейших рынков для компаний ФРГ и важным поставщиком природного газа. В 2017 году объем экспорта немецких товаров в Россию составил €25,8 млрд. При этом в 2012 году объем экспорта составил более €38 млрд.

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По оценкам экспертов Кильского института мировой экономики, Германия теряет до $727 млн США. На немецкую экономику приходится около 40% потерь от антироссийских санкций, при этом США, Франция и Великобритания страдают от них гораздо меньше.

Представитель Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп подчеркнул, что если немецким и американским компаниям будет сложнее вести бизнес в России, на их место придут азиатские компании, в особенности китайские.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за продление санкций против России.