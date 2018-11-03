Саркози рассказал об эффекте антироссийских санкций

Экс-президент Франции Николя Саркози в интервью изданию Point рассказал об эффекте от санкций против России.

По его словам, антироссийские ограничения являются контрпродуктивными и не отвечают интересам европейцев, будучи навязанными «распоряжениями Дональда Трампа». Саркози подчеркнул, что эффектом от антироссийских санкций является сближение Москвы и Пекина.

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«Необходимо наладить отношения с Россией. Сейчас нужно представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия», — подчеркнул бывший президент.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала выступить за продление санкций против России.