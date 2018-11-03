Еще одна страна пригрозила Украине санкциями

Парламент Узбекистана предложил ввести ответные санкции в отношении Украины, начавшей расследование импорта узбекских автомобилей, передает «112 Украина».

По имеющимся данным, местные законодатели рассматривают возможность сокращения импорта украинских товаров путем замещения узбекскими или российскими.

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«Если цель — ограничить импорт автомашин из Узбекистана, почему бы не поступить Узбекистану таким же образом в отношении товаров, импортируемых из Украины?», — написал в фейсбуке узбекский депутат Расул Кушербаев.

Как отмечается, в парламенте действия Украины расценили как недружественный акт и протекционизм позиций национальных производителей.

Также депутаты рассматривают возможность введения ограничения на ввоз кондитерской и масложировой продукции, медикаментов и сахара.

Ранее сообщалось, как в ЕС оценили санкции России против Украины.