Госдеп назвал срок действия исключений из санкций против Ирана

Спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил, что исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США не рассматривают вариант продления данного срока.

Он также отметил, что две из восьми стран, которым будут предоставлены исключения, прекратят закупки нефти у Ирана до истечения этого срока.

Ранее сообщалось, что США сделают исключение для Турции по санкциям против Ирана.