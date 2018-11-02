В ЕС оценили санкции России против Украины

В представительстве ЕС в Киеве заявили, что Евросоюз считает необоснованными санкции России против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ведомстве считают, что необходимо избегать всех шагов, которые в дальнейшем «будут заострять ситуацию».

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Как отмечается, в представительстве подчеркнули, что меры России против Украины «не обоснованы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не Москва инициировала «санкционные шаги», а лишь ответила на действия Киева.