СМИ: Порошенко вывез оборудование с фабрики Roshen в Липецке
Компания Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, вывезла оборудование с расположенной в Липецке фабрики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
По данным агентства, оборудование было вывезено с фабрики в январе текущего года.
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Как отмечается, общая стоимость оборудования оценивается в 10 млрд гривен (около $356 млн).
Ранее сообщалось, что украинцев пустили на закрытую фабрику Порошенко в Липецке.