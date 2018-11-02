Белый дом оценил возможность дефицита нефти из-за санкций против Ирана

Вашингтон выразил уверенность в том, что, несмотря на сокращение экспорта нефтепродуктов из Ирана, дефицита на энергетических рынках не ожидается. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Белого дома.

По имеющимся данным, за период с августа 2017 по август 2018 года добыча нефти в США выросла на 2,1 млн баррелей в день, а экспорт — более чем на 700 тыс. баррелей в день, увеличив таким образом ликвидность рынка.

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«Соединенные Штаты уверены, что энергетические рынки останутся обеспечены нефтью, несмотря на сокращение поставок от Ирана», — говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, в следующем году в Соединенных Штатах прогнозируют увеличение нефтедобычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сокращение экспорта иранской нефти с мая превысило ожидания аналитиков в 3-5 раз.