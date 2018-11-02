Британцам предложили выбрать ученого для памятной банкноты в честь Brexit

Банк Англии предложил гражданам Великобритании выбрать ученого, который будет изображен на памятной 50-фунтовой банкноте в честь Brexit, сообщает Reuters.

Варианты будут приниматься в течение шести недель.

Сообщается, что банкнота в 50 фунтов — самая большая в денежном обороте, и она редко используется в повседневной жизни. Также отмечается, что на обычной купюре изображен инженер Джеймс Уатт и его бизнес-партнер Мэтью Болтон, которые изобрели и ввели в эксплуатацию паровой двигатель в конце 18 века.

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«Я рад, что новая банкнота будет отмечать вклад Великобритании в науку. Существует много людей, работа которых изменила наши представления о мире», — сказал Марк Карни, глава Банка Англии.

Ранее в Британии высмеяли памятную монету в честь Brexit.