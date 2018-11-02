Центробанк купил рекордное количество золота

Банк России приобрел 92,2 т золота в третьем квартале нынешнего года, что стало рекордом с четвертого квартала 2015 года. Об этом сообщается в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Согласно данным совета, за последние три месяца общий объем мировых закупок золота составил более 148 т, что на 22% превышает этот же показатель за аналогичный период прошлого года. Больше всего золота купили Россия (99,2 т) и Турция (18,5 т).

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После приобретения такого количества золота, его запасы в Центробанке впервые превысили 2 тыс. т. В данный момент на Россию приходится около 17% всех мировых золотовалютных резервов, а их общая стоимость составляет более $78 млрд.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, зачем Россия покупает золото.