Трамп утвердил новые санкции против Венесуэлы

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы, передает Reuters.

По имеющимся данным, новые ограничения затронут экспорт золотых запасов из латиноамериканской страны. Предполагается, что данные санкции защитят американских предпринимателей и компании от «коррупционных и мошеннических» транзакций с золотом запасом Венесуэлы.

Реклама

Болтон также добавил, что Соединенные Штаты запретят транзакции с более чем 20 кубинскими компаниями, связанными с военными и спецслужбами.

Ранее сообщалось, что вице-президент США назвал условие снятия санкций с Венесуэлы.