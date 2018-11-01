В Германии выразили надежду на полную реализацию «Северного потока — 2»

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что рассчитывает на реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» в полном объеме, передает РИА «Новости».

По его словам, основные проблемы в настоящее время касаются сферы финансирования проекта.

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«Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект «Северный поток-2», который сейчас строится, будет реализован в полном объеме и в соответствии с указанными строками», — сказал Бюхеле.

Он пояснил, что значение «Северного потока — 2» возрастает в связи с предстоящим отказом Германии от атомной электроэнергии и электроэнергии из угля. Чтобы ФРГ смогла реализовать свои цели в области экологии, а также для обеспечения Европы «чистым топливом», стране необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, добавил Бюхеле.

Ранее сообщалось, что Кабмин Германии не захотел отказываться от «Северного потока — 2».