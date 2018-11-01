Песков объяснил, почему Порошенко не попал под антиукраинские санкции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президент Украины Петр Порошенко не попал под антиукраинские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, включение главы государства в санкционный список является запредельным шагом.
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«Традиционно президент не включается в санкционные списки», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что ответные меры российской стороны на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко.