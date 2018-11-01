Антиукраинские санкции России затронули зарубежные компании

Специальные экономические меры, которые российская сторона вводит в ответ на санкции Украины, коснутся трех иностранных компаний. Об этом свидетельствуют данные приложения к постановлению правительства России.

Согласно имеющейся информации, речь идет о компаниях EastOne Group, Ferrexpo и Toledo mining corporation. Они попали под санкции, так как основателем EastOne Group является украинский бизнесмен Виктор Пинчук, Ferrexpo занимается добычей железной руды на Украине, а Toledo Mining Corporation специализируется на добыче никеля и других металлов.

Ранее сообщалось, что Россия ввела спецмеры против энергетических компаний Украины.