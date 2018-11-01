Глава «Кэшбери» объявил о прекращении работы компании

Возглавляющий «Кэшбери» Артур Варданян проинформировал о прекращении работы компании. Об этом он заявил на YouTube.

По словам Варданяна, зарегистрироваться и проводить операции на платформах и сайтах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможно, компания больше не будет работать в прежнем режиме. В настоящее время идет подготовка к запуску новой компании JDC, который должен состояться через сто дней.

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«2 ноября будет произведен расчет индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете», — сказал Варданян.

Он добавил, что пользователи «Кэшбери» автоматически станут клиентами новой платформы. Варданян заметил, что компания в состоянии погасить долговые обязательства, но «не в полном объеме на текущий момент».

Ранее сообщалось, что в России закроются магазины Quelle и Otto.