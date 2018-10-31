США в августе стали крупнейшим нефтедобытчиком в мире

США в августе 2018 года стали крупнейшим добытчиком нефти в мире, опередив по этому показателю Россию и Саудовскую Аравию, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные российского Минэнерго, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК за август.

Как отмечается, Соединенные Штаты в последнем летнем месяце добывали в среднем 11,346 млн баррелей нефти в сутки, увеличив этот показатель по сравнению с июлем на 3,8%. Россия в августе добыла 47,429 млн тонн нефти (около 11,215 млн баррелей в сутки).

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По имеющимся данным, Россия и Саудовская Аравия заняли второе и третье места соответственно.

Ранее Международное энергетическое агентство публиковало прогноз, согласно которому США могут обогнать Россию по уровню нефтедобычи.