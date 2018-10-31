Медведев пригрозил нефтяникам заградительными пошлинами

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если руководители компаний нефтяной отрасли и правительство не смогут прийти к соглашению по стабилизации цен на топливо, заградительные заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты будут введены до конца текущей недели, передает РИА «Новости».

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом», — сказал Медведев.

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По его словам, документ устанавливающий соответствующие пошлины, выйдет до конца недели, если соглашение не будет достигнуто.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что правительство России не исключает возможность введения заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.