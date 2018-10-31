ЦБ лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций Международный банк Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что речь идет об отзыве у петербургского банка лицензии с 31 октября этого года.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 октября 2018 года лицензии … у кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга», — говорится в заявлении регулятора.

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Согласно имеющейся информации, по данным на 1 сентября 2018 года кредитная организация занимала 115 место в банковской системе страны.

Ранее сообщалось, что Банк России сообщил о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Инкаробанка».