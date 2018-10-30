Россиян хотят оповещать о долгах по SMS

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов рассказал о работе над законопроектом, который предполагает изменение процедуры информирования россиян об имеющихся долгах. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По словам Аристова, почта в данном случае не всегда эффективна. Кроме того, она требует затрат.

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«Предложено отправлять должнику информацию в качестве юридически значимой через SMS или портал госуслуг», — заявил Аристов.

Он добавил, что такое SMS-информирование должно начаться с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев нынешнего года жители России взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для покрытия старых задолженностей.