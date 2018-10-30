Россияне взяли рекордные кредиты для покрытия кредитов

За первые шесть месяцев нынешнего года жители России взяли рекордные 68,3 млрд руб. потребительских кредитов для покрытия старых задолженностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным бюро, средняя сумма потребительского кредита, который берется для рефинансирования, в первом полугодии 2018 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь она составляет 520 тыс. руб.

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Отмечается, что также выросло количество договоров рефинансирования. В первом полугодии текущего года было заключено более 131 тыс. договоров против 92 тыс. за аналогичный период прошлого года. В результате доля рефинансирования потребительских кредитов среди всех займов составила 2,28%. Этот показатель вырос на 0,78% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, зачем россияне набрали кредитов.