На Украине призвали Запад ввести санкции против российских портов
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал страны Запада ввести санкции против российских черноморских портов, сообщает «Укринформ».
По словам Омеляна, последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии являются результатом работы украинских властей.
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«Я искренне надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций в отношении российских черноморских портов», — заявил министр.
Ранее в МИД Украины рассказали о бесполезности разрыва соглашения по Азовскому морю.