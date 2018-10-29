Козак оценил риск введения заградительных пошлин на экспорт нефти

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство России не исключает возможность введения заградительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, риск таких мер высок, причем решение о введении пошлин может быть принято уже на следующей неделе. Он отметил, что правительство готово прибегнуть к таким мерам в случае, «если те договоренности, которые сегодня состоялись, не помогут».

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«Рынок есть рынок — нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке», — заявил Козак.

Вице-премьер подчеркнул, что данные полномочия российскому правительству предоставлены законом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.