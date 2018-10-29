Козак: ситуация на рынке топлива в России на грани

Российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что цены на топливо в «нефтяной» стране должны расти в пределах инфляции, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация на российском рынке топливо в настоящее время находится на грани.

«Целевая задача, о которой мы неоднократно говорили, — мы будем удерживать эту ситуацию именно в этом коридоре. Моторное топливо в России, в нефтяной стране, должно расти в пределах инфляции», — сказал Козак.

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Он подчеркнул, что в правительстве не исключают принятия экстренных мер в сфере регулирования цен на топливо.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.