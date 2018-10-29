Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два дня может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер в ходе совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года отметил наблюдающийся рост цен на бензин и поручил Минэнерго и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку в течение двух дней провести консультации с нефтяными компаниями и заявил, что по результатам этих консультаций должно быть принято соглашение «по поддержанию цен на нынешнем уровне», или он подпишет решение о вводе запретительных пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.

«Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», — сказал Медведев.