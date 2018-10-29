Великобритания выпустит памятную монету в честь Brexit

Памятная монета в 50 пенсов будет выпущена в оборот после окончательного выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года, сообщает Sky News.

На монете будет выгравирована надпись: «Дружба между всеми нациями».

Источники в казначействе Великобритании сообщают, что работа над ее проектом велась в течение нескольких месяцев.

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Отмечается, что о выпуске монеты официально объявит Филипп Хэммонд, канцлер казначейства Великобритании.

Как сообщала газета The Sun, Хэммонд направил указ в консультативный комитет Королевского монетного двора, чтобы составить и утвердить проект монеты в честь Brexit. Окончательно он будет утвержден в конце этого года.

Ранее Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа.