Рубль снижается к евро и доллару на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению евро и доллару.

Как отмечается, курс евро по данным на 10.00 мск вырос на 17 коп. и составил 75,12 руб. При этом курс доллара достиг вырос на 10 коп. и достиг показателя в 65,72 руб.

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