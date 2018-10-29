Рубль снижается к евро и доллару на открытии торгов
На открытии торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению евро и доллару.
Как отмечается, курс евро по данным на 10.00 мск вырос на 17 коп. и составил 75,12 руб. При этом курс доллара достиг вырос на 10 коп. и достиг показателя в 65,72 руб.
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