Ущерб от коррупции в закупках увеличился в пять раз — до 250,6 млн руб., при общем снижении числа нарушений законодательства о противодействии коррупции в сфере законодательства о закупках, сообщили «Газете.Ru» в Генпрокуратуре России.

В первом полугодии 2018 года нарушений законодательства о противодействии коррупции в сфере законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлено 5 753 — в два раза меньше чем в январе-июне 2017 года (11 223 нарушения).

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«При сокращении количества выявленных нарушений в данной сфере, в пять раз возросла сумма исковых требований прокуроров по направленным искам в суды - с 43,4 млн рублей до 250,6 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре.

Аналогичная ситуация сложилась в общей статистике по антикоррупционной деятельности. Всего в первом полугодии 2018 года в сфере законодательства о противодействии коррупции ведомство выявило 139,5 тыс. нарушений закона, что на 13 % меньше аналогичных показателей прошлого года (161 тыс.). В суды направлено на тысячу заявлений меньше, чем в прошлом году — 3 106 исков, при этом сумма заявленных исковых требований увеличилась более чем в два раза - 2,8 млрд, руб. (1,1 млрд руб. в первом полугодии 2017 года).

«Основными нарушениями антикоррупционного законодательства при осуществлении закупочной деятельности являются случаи заключения контрактов с аффилированными лицами заказчика и состоящими в родственных либо иных близких отношениях, непринятие должностными лицами мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Генпрокуратура получит новые полномочия в сфере борьбы с коррупцией и сможет искать счета чиновников в зарубежных банках.