ВТБ на треть увеличил портфель средств VIP-клиентов

ВТБ Private Banking по итогам работы за первые девять месяцев 2018 года нарастил портфель средств клиентов на 30% - до 1,7 трлн рублей, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе.

Таким образом, темпы роста в этом году превосходят результаты за аналогичный период прошлого года вдвое.

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Одни только вложения VIP-клиентов в инвестиционные продукты выросли более чем на 70% с начала года, и к настоящему моменту их общий объем уже превышает 400 млрд руб.

Такие опережающие темпы роста, во-первых, свидетельствуют о доверии клиентов, надежности и профессиональной экспертизе банка ВТБ, заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента Private Banking Дмитрий Брейтенбихер.

Кроме того, он отметил эффект синергии от объединения двух банков, подчеркнув, что в рамках универсального банка вопросы взаимодействия между частным и корпоративным бизнесом получили дополнительный импульс.

Наиболее популярны облигации, а также акции компаний, регулярно выплачивающие дивиденды. Кроме того, пользуются интересом структурные продукты с защитой капитала и стратегии индивидуального доверительного управления.

Отмечается рост доли валютных инструментов в портфеле Private Banking ВТБ по сравнению с первым кварталом 2018 года с 53% до 58%.

Более 73% валютных средств VIP-клиенты размещают в ВТБ в американских долларах.