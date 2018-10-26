В России резко подорожал сахар

По состоянию на 18 октября оптовая цена на сахар в Южном федеральном округе выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с начала 2018-го она увеличилась на 43,9%. Такие данные приводятся в аналитическом докладе Минсельхоза.

Отмечается, что в данный момент оптовая цена на сахар составляет 35,97 руб. за кг. В ведомстве не уточнили, с чем связано резкое повышение цен.

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Также, по данным Минсельхоза, потребительская цена на 15 октября 2018 года установилась на уровне 42,70 руб. за кг и показала рост в 1,2%. В ведомстве указали, что с начала года она выросла на 17,6%, а по сравнению с аналогичным периодом за 2017 год — на 5,4%.

Ранее Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты.