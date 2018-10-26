В Moody's рассказали о возможном влиянии санкций на рейтинг России

Ужесточение американских санкций в отношении России не должно сказаться на рейтинге страны, однако прогноз может быть ухудшен до стабильного. Об этом заявила ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу, передает РИА «Новости».

По словам Линдоу, в случае ужесточения санкции в рейтинговом агентстве возьмут паузу, чтобы пересмотреть их фактическое влияние на кредитный профиль России. Как ожидается, санкции не повлекут за собой понижение рейтинга страны. Тем не менее прогноз может быть ухудшен с «позитивного» до «стабильного», предупредила Линдоу.

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Уточняется, что Moody's дало России «позитивный» прогноз в январе этого года.

Ранее Moody's оценило возможный ущерб банкам России из-за санкций США.