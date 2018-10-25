Источник рассказал, как будут повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году

Источник в правительстве сообщил «Газете.Ru», как будут повышать тарифы на ЖКХ в 2019 году.

По его словам, окончательное решение по повышению тарифов остается в рамках ранее принятых подходов к индексации платы граждан за услуги ЖКХ.

Соответствующее решение принято на совещании, состоявшемся в кабинете министров в четверг, 24 октября.

Реклама

Оплата за ЖКХ возрастет с 1 января 2019 года на 1,7 % (как компенсация повышения НДС), и дополнительно с 1 июля на 2,4 %, что соответствует фактической инфляции 2017 года.

Таким образом, совокупное повышение платы коммунальных услуг для граждан в следующем году не превысит 4,2% по отношению к декабрю 2018 года. Индексация тарифов проводится ежегодно с 2013 года, один раз в год. Двухэтапное повышение тарифов — это исключение, предусмотренное только для 2019 года.

Ранее правительство России одобрило поправки в несколько постановлений, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа года из-за планируемого роста налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.