WSJ: США требуют от КНР конкретных предложения по торговле

США не планируют возобновлять торговые переговоры с Китаем до того, как Пекин представит конкретные предложения по торговле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, торговые переговоры между США и КНР «стоят на паузе» с середины сентября текущего года.

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Как отмечается, подобная ситуация может оказать негативное влияние на предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

При этом, по словам источников, Китай не хочет предоставлять США конкретные предложения по торговле из-за того, что это может раскрыть их позицию в переговорах.

Ранее СМИ сообщили о кризисе в коммуникации США и Китая из-за торговой войны.