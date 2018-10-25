Сечин о санкциях Запада: на самом деле это казначейские войны

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

В частности, он затронул наиболее острый на сегодняшний день вопрос – торговых ограничений и санкций, которые во многом стали инструментом борьбы со стороны США за долю на ключевых мировых рынках.

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«На мой взгляд, налицо не санкции, а «казначейские войны» с намеренно невнятными – часто двусмысленными – формулировками. Произвол в их применении уже стал очевидным для всех», - заявил Игорь Сечин. По его словам, односторонним ограничениям уже подверглось около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти, что является безусловным антирекордом.

Вводимые без необходимых решений Совбеза ООН санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся в руках одной страны, при этом «заложниками» ситуации являются не только отдельные субъекты рынка, но и целый ряд стран.

«В этих условиях, нет места равному диалогу, и единственный совет, который я могу дать нашим партнерам – приготовьтесь к диктату, результатом политики односторонних санкций станет потеря значительной части суверенитета и контроля над своей экономической, энергетической политикой многими участниками рынка», - заявил Игорь Сечин.

На США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40.

Серьезные последствия для европейской экономики может иметь и обсуждаемый в настоящий момент отказ всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, отметил в своем выступлении глава «Роснефти».

«Санкционная риторика негативно сказывается и на финансовых рынках, осложняя движение капиталов и увеличивая стоимость привлечения инвестиций. Это могло стать одной из причин замены давно ожидавшегося IPO САУДИ АРАМКО (Saudi Aramco) на сделку по приобретению саудовской нефтехимической компании САБИК (SABIC)», - сказал Сечин.

Позиция главы «Роснефти» была поддержана другими участниками дискуссии.

Так, по мнению экс-главы совета министров Италии Романо Проди, в результате санкционной политики США европейские страны могут оказаться главными потерпевшими. Текущая динамика европейского товарооборота уже сегодня свидетельствует о том, что Европа движется к самоизоляции, отметил Проди.

При этом, если другие участники рынка в той или иной степени могут компенсировать издержки от введения санкций (Россия - за счёт разворота на Восток, а Соединенные Штаты за счёт протекционизма), то у Европы такой возможности, по сути, нет.

«Возрастающая волатильность рынка – это объективная реальность, и будет все больше, я не буду говорить «спекуляций», но всё больше неопределенностей. Вот эта возрастающая волатильность негативно отражается на компаниях. И, как здесь уже отмечалось, существуют определенные ограничения в плане потоков сырой нефти. Они обусловлены теми механизмами, которые нарушают равновесие на рынке, и может возникнуть цепная реакция, когда будут вводиться новые ограничения и будут приниматься контрмеры», - считает Главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг.

Глава BP Роберт Дадли в свою очередь подчеркнул, что состояние рынков нефти в условиях санкций создает риски для мировой экономики. По его словам, к 2040 году спрос на энергоносители будет значительно выше, чем сейчас.

«Это сопоставимо с тем, как если бы новая Европа или новый Китай вдруг вышли бы на рынок. Поэтому энергетическая отрасль остро нуждается в инвестициях, чтобы иметь возможность обеспечить этот растущий спрос», - сказал Дадли.

Однако в текущих условиях возрастающей неопределенности эксперты предрекают скорее скоращение добычи. «Мы не знаем, как американские санкции повлияют ситуацию с иранской нефтью, но по имеющимся данным будет иметь место снижение на 1 млн каждый день», - заявил Дадли.

Это, по его мнению, создает риски для мировой экономики, поэтому вопрос санкций, уверен он, требует скорейшего решения. Это мнение разделяет и председатель совета директоров банка «Интеза» профессор Антонио Фаллико. Он подытожил дискуссию, заявив, что обратится к правительству и народу Италии с призывом не поддерживать механическое продление санкций в декабре