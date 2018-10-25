В Москве состоялось вручение премии «ТОП – 1000 российских менеджеров 2018»

На этой неделе состоялась церемония вручения премии «ТОП – 1000 российских менеджеров 2018».

Ведущими церемонии были вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы «Михайлов и партнёры» Марианна Максимовская и профессор МГИМО МИД России Юрий Кобаладзе.

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Первые места заняли в номинациях: «лучший высший руководитель» - Владислав Соловьев («РУСАЛ»); «лучший директор по корпоративному управлению» - Вадим Зингман (Авиакомпания «РОССИЯ»); «лучший GR-директор» - Илья Соломатин («Ингосстрах»); «лучший IT-директор» -Андрей Ушацкий (»МТС»); «лучший HR-директор» - Полина Хабарова («КРОК инкорпорейтед»); «лучший директор по правовым вопросам» -Анастасия Шкарина (Unilever); «лучший директор по маркетингу» - Игорь Ларин (IBM Россия); «лучший коммерческий директор» - Андрей Броцман (Segezha Group); «лучший директор по логистике» - Вера Эмрот (»Ашан Ритейл Россия»); «лучший PR-директор» - Лариса Зелькова («Норильский никель»); «лучший финансовый директор» - Дмитрий Пьянов (ВТБ); «лучший независимый директор» - Алексей Комиссаров (СИБУР, РАНХиГС).

Список формируется Ассоциацией менеджеров, верифицируется членами «Академии премии «Топ-1000»» и традиционно публикуется ИД «Коммерсантъ».

Изначальный список бизнес-лидеров для верификации формируется АМР и ИД «Коммерсантъ» c использованием рейтинга цитируемости.

Экспертами выступают члены «Академии премии «Топ-1000»» — все финалисты премии за прошедшие годы и действующие члены Ассоциации менеджеров (более 150 участников).

Задача членов академии — верифицировать списки бизнес-лидеров. Им предлагается подтвердить кандидатуры из списка, а также предложить свои кандидатуры, обосновав исключение или добавление персон.

В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов академиков, и кандидаты, не упомянутые в изначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов.