ЦБ отозвал лицензию у «Уральского транспортного банка»

Банк России с 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Уральского транспортного банка», говорится в сообщении регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» ПАО «Уралтрансбанк», рег. № 812, город Екатеринбург (приказ Банка России от 25 октября 2018 года №ОД- 2785)», — говорится в сообщении.

Ранее Банк России отозвал лицензию у столичного банка «Риал-кредит».