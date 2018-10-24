МВФ хочет от Украины дальнейшего повышения цены на газ

Согласно договоренностям Киева с Международным валютным фондом (МВФ) цена на газ для украинцев может увеличиться еще на 40%. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Отмечается, что возможный рост цены связан с тем, что программа сотрудничества с МВФ предполагает ее доведение до рыночного уровня. По словам источников издания, повышение цены должно произойти в течение года в несколько этапов.

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«… в МВФ уверены, что не выполнить такие «льготные условия» повышения цены на газ Украина не сможет», — говорится в материале.

Как уточняется, следующее повышение цены на 15% намечено на весну 2019, а затем цены увеличат осенью.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман исключил возможность очередного повышения цен на бытовой газ для украинцев.