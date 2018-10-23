В СГК рассказали, что необходимо для реализации инфраструктурных проектов в Кузбассе

Важнейшим условием успешной реализации проектов в теплоснабжении в Кемеровской области, является отказ региональных властей от субсидирования затрат компании из бюджета, заявил во вторник глава Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов.

По его словам, самым важным условием входа у СГК, была не столько даже альткотельная: «Мы даже где-то готовы были под обещание власти бежать вперед еще до принятия этого законодательства». Более важным, сказал Кузнецов во время состоявшегося во вторник в Кемерово круглого стола «Коммунальная инфраструктура Кузбасса: перезагрузка», был отказ от бюджетного финансирования (КВД, компенсация выпадающих доходов) и переход на адресные субсидии.

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Пока в регионе будет компенсация выпадающих доходов, инвестиции в теплоснабжение невозможны; КВД — пережиток прошлого, нигде в России, кроме Кузбасса, его нет, отметил Кузнецов. «Чтобы отменить КВД, нужно просто это взять и сделать», — подчеркнул он.

«В таком объёме как в Кузбассе КВД больше нигде нет в стране, — признал заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Алексей Храпков. — Это вызов для долгосрочных инвестиций. Необходимо уходить от тарифного субсидирования в сторону адресного субсидирования граждан. Это в свое время было сделано по всей стране».

В свою очередь, заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов заявил, что «совсем отказаться от бюджетных выплат — невозможно». Однако, по его мнению, субсидии — это более честный подход, чем КВД.

Кузнецов отметил, что в ближайшее время СГК сконцентрируется на реализации проектов в Барнауле, Красноярске и Новосибирске, несмотря на то, что еще три года назад у компании имелись планы по реализации больших проектов в теплоснабжении в таких городах как Новокузнецк или Кемерово.

Их к сожалению придется отложить на неопределенный срок, констатировал Кузнецов.

«Даже если сейчас власть примет все необходимые решения, мы просто физически не успеем их реализовать в ближайшем будущем», — подчеркнул глава СГК.

Председатель Региональной энергетической комиссии Дмитрий Малюта, в свою очередь, посетовал, что на сегодняшний день «мы, к сожалению, попали в то наследство, которое нам досталось с советских времен».

В том же Прокопьевске, третьем по величине город Кузбасса, при каждом заводе была своя котельная. После того, как они были переведены в муниципальное ведение, «заводчане по-прежнему считали, что тариф должен стоить копейки». «Но так не бывает. Работают законы рынка, законы торгов и всего прочего», — пояснил Малюта.

Общим выводом круглого стола стал вывод о том, что в Кузбассе нет экономически обоснованной цены на тепло, и в таких условиях инвесторы не готовы вкладывать деньги, а у бюджета на подобные масштабные вложения на данный момент нет средств. Именно поэтому коммунальной инфраструктуре Кемеровской области нужна перезагрузка, которая была бы выражена в коренном изменении принципов ее функционирования.