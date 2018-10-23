«Ъ»: производители предупредили о значительном росте цен на хлеб

Крупные красноярские производители хлеба начали переговоры с торговыми сетями по вопросу повышения цен на свою продукцию. Ожидается, что стоимость хлеба может вырасти на 8-12%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письма двух предприятий.

В газете напомнили, что с начала года цена на хлеб в среднем выросла на 2,3%.

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При этом, заявляют в письмах крупные производители красноярские производители хлеба, производство некоторой продукции утратило рентабельность, так как последний раз цены увеличивались на 5-10% в первом квартале 2016 года.

«Весь этот период мы удерживали цену, несмотря на то что производство ряда наименований нашей продукции стало нерентабельным даже с учетом проводимых мер оптимизации производственных расходов», — сообщили в одном из предприятий.

Другой производитель подчеркнул, что необходимость в увеличении отпускных цен объясняется ростом минимальной оплаты труда на 20%, выросшими налоговыми сборами, а также поднявшимися ценами на муку, бензин, упаковку и пищевые ингредиенты.

Ранее в зерновом союзе назвали справедливую стоимость хлеба.