Президент Польши указал на опасность «Северного потока — 2» для Украины и Словакии

Польский президент Анджей Дуда заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» представляет энергетическую опасность для Украины и Словакии. Слова главы Польши передает «Укринформ».

«Несомненно, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии», — сказал Дуда.

Реклама

При этом польский лидер отметил, что газопровод не угрожает Польше, так как страна произвела необходимые «упреждающие действия».

Дуда подчеркнул, что Польша солидарна с властями Украины и Словакии и выступает против строительства «Северного потока — 2».

Ранее бывший глава польского минобороны Антони Мачеревич заявлял, что Германия и Россия «хотят затянуть петлю на шее Польши» с помощью «Северного потока — 2».