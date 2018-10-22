WSJ: Меркель поменяла курс на импорт газа из США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила правительственную поддержку коммерческих усилий для того, чтобы в Германии появился американский газ, пишет The Wall Street Journal.

Это, в свою очередь, стало главной уступкой Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, поясняет газета.

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Отмечается, что в этом месяце Меркель рассказала на закрытой встрече, что правительство решило взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен на севере Германии, сообщили знакомые с переговорами источники WSJ. Государственная помощь станет решающим толчком к развитию проекта, говорится в материале.

Как отмечает газета, американский лидер Дональд Трамп активно лоббировал продажу больших объемов СПГ на территории Европы. Газета пишет, что экспорт американского СПГ в Европу резко вырос в прошлом году, однако Германия не закупала его. По словам источников, Меркель во время встречи не воспринимала свою перемену в отношении к американскому газу как поражение, но назвала это «стратегическим» решением, которое может окупиться в долгосрочной перспективе.

Чиновники из США и Германии заявили, что Берлин надеется, что вопрос с американским газом может помочь решить затянувшийся торговый спор и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона о введении санкций из-за проекта российско-германского газопровода «Северный поток-2», который может удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию.

WSJ пишет, что в течение многих лет планы по строительству терминала СПГ были застопорены из-за отсутствия государственной поддержки, которая позволила бы сделать проект экономичным. Одна из первых заявок на государственную помощь была подана уже в октябре для строительства терминала в городе Штаде, недалеко от Гамбурга. Тем не менее, какая именно поддержка будет оказываться Берлином и в какой форме — субсидии, кредиты, кредитные гарантии, защита инвесторов или все меры сразу — остается неясным. По словам источников, вполне вероятно, что решение по этому вопросу будет принято до конца года.