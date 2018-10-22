В Госдуме предложили забирать доход у неплятящих налоги самозанятых

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил в случае принятия законов об эксперименте по установлению специального налогового режима для самозанятых, штрафовать тех, кто не зарегистрировался в размере полученного дохода. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который получил», — рассказал он на заседании комитета.

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Пакет соответствующих законопроектов был рекомендован комитетом к принятию в первом чтении.

Эксперимент предлагается провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Стать учатником смогут индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и наемных работников, чей годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год.

Для них предлагается установить налоговую ставку в размере 4% для физических лиц, и 6% — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.