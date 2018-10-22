Кудрин: Россия не сможет торговать с Европой за рубли в ближайшие 20 лет

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в течение 20 лет Россия не сможет использовать при торговых расчетах с европейскими странами рубль. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Кудрина, планы по дедолларизации отечественной экономики спекулятивны. В качестве примера он привел Европу, у которой российская сторона приобретает материалы, оборудование и товары. При этом европейские страны будут с торговать с Россией только за доллары и евро. В то же время экспорт из России ограничен, что накладывает ограничения на расчеты в национальных валютах.

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«Поэтому в обозримый период, ближайшие лет 20, нужно понимать, что большая часть нашей торговли будет осуществляться за мировую конвертируемую валюту», — сказал Кудрин.

Он уточнил, что конвертируемыми валютами являются те, которые относятся к мировому резерву.

Ранее сообщалось, что российские чиновники отказались раскрыть план дедолларизации экономики.