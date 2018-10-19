Crocus Group сообщила о закрытии банковских счетов в США

Union Bank закрыл все счета Crocus Group в США после выхода статьи о возможном интересе спецпрокурора США Роберта Мюллера к деятельности компании, передает RNS.

Об этом рассказал представитель Crocus Group в США Ираклий Кавеладзе.

Он уточнил, что в течение 10 дней после выхода статьи компания получила письмо из Union Bank о закрытии всех корпоративных банковских счетов.

Он добавил, что в данный момент Crocus Group находится под реальной угрозой прекращения работы в США.