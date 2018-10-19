Замглавы МИД России и посол Дании обсудили «Северный поток — 2»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Дании Карстеном Сёндергордом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИДа.

В заявлении говорится, что Глушко и Сёндергорд обсудили проблематику отношений России и Европы, а также взаимодействие российской стороны с НАТО. Помимо этого дипломаты провели переговоры по вопросам безопасности на севере Европы и в Балтийском море.

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«Также [дипломаты говорили о] ситуации вокруг проекта газопровода «Северный поток – 2», — говорится на сайте МИДа.

Подчеркивается, что представители стран «особое внимание» уделили ситуации в Совете Европы.

Ранее сообщалось, что в Дании проведут общественные слушания по маршруту «Северного потока — 2».