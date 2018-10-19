Минфин в несколько раз повысил прогноз по профициту бюджета России

Министерство финансов России повысило в несколько раз прогноз по профициту бюджета на 2018 год, следует из проекта поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019–2020 годов, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов относительно текущего закона о бюджете вырос на 1,869 трлн руб. — с 17,073 трлн руб. до 18,942 трлн руб. Общий объем расходов также увеличился с 16,591 трлн руб. до 16,803 трлн руб. — на 212 трлн руб.

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При этом профицит федерального бюджета вырос до 2 трлн 139 млрд руб. с 481,741 млрд руб., которые заложены в действующем бюджетном законе.

Ранее в Минфине рассказали о возможности валютных займов на внешнем рынке в 2019 году.