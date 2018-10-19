ЦБ отозвал лицензию у Востсибтранскомбанка

Банк России (ЦБ) прекратил действие лицензии на осуществление банковских операцию у иркутского Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Составители сообщения отметили, что прекращение действия лицензии связано с проведением банком непрозрачных для надзорного органа сделок, которые были направлены на поддержание собственного капитала. Также в регуляторе рассказали, что Востсибтранскомбанк проводил фиктивные операции, чтобы скрыть недостачу в кассе и выводить высоколиквидные активы — в общей сложности, по данным ЦБ, было выведено 130 млн руб.

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«Были выявлены утрата капитала банка на 98%, а также снижение нормативов достаточности собственных средств до критических значений», –– говорится в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка».