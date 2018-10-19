В Китае арестовали за взятку бывшего замминистра финансов

В Китае арестован бывший заместитель министра финансов Чжан Шаочун по подозрению во взяточничестве, передает Reuters со ссылкой на китайского генпрокурора.

По имеющимся данным, Чжан Шаочун находится под следствием за «серьезное нарушение дисциплины и законодательства».

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Ранее сообщалось, что китайский миллиардер был приговорен в США к тюрьме за подкуп двух сотрудников ООН.

Также стало известно о задержании бывшего агента ЦРУ, который мог раскрыть Китаю данные 20 агентов.